Hasselt / Heusden-Zolder - Twee auto’s zijn betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding op de Kempische Steenweg in Hasselt. De 40-jarige Cebrayil C. uit Heusden-Zolder raakte daarbij gewond. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 9.30 uur. De 12-jarige fietsster Amber L. is maandagnamiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in de Paalsteenstraat in Hasselt.