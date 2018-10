Dilsen-Stokkem - In de Soerenbosweg in Dilsen is maandagavond brand gesticht. Zowat 10 vierkante meter brandde af tussen de Allemansweg en de Ritserstsraat. Het ging wel degelijk om brandstichting want er hing een benzinegeur. De brandweer kwam het vuur doven. De politie spoort de brandstichter op.