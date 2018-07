Ongevallen

Hasselt / Wellen / Maaseik - De 18-jarige bromfietser Glenn B. uit Hasselt is zaterdagavond rond 18 uur gewond geraakt bij een ongeval. In de Kattendansstraat in Hasselt kwam de bromfietser in aanrijding met een auto. Twee auto’s zijn zaterdagmiddag rond 13 uur gebotst in de Genkersteenweg. Daarbij viel een gewonde. Zaterdagavond rond 18.15 uur zijn drie auto’s gebotst op de Gouverneur Verwilghensingel. Daarbij vielen drie gewonden: de 22-jarige Sien G. uit Wellen, Deborah B. (39) uit Maaseik en Lore T. (33) uit Hasselt.