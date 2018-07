Ongevallen

Zonhoven / Genk / Diepenbeek - De 41-jarige Kris S. uit Zonhoven is zaterdagvoormiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s op Hasseltweg in Genk. Motorfietser Giovanni F. (29) uit Genk is zondagmorgen rond 2.45 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Zondagvoormiddag rond 11 uur zijn een fietser en een auto gebotst in de Meeënweg in Genk. De 64-jarige Jean N. uit Diepenbeek liep verwondingen op. In de Mosselerlaan in Genk is zondagmiddag rond 13.45 uur een motorrijder gevallen. De 43-jarige Claudio F. uit Genk liep verwondingen op.