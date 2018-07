Hasselt - In de Oude Kuringerbaan in Hasselt is zaterdagmiddag een inbraakpoging vastgesteld. De daders hadden geprobeerd om een deur te forceren. Op de Koningin Astridlaan is wel effectief ingebroken in een huis. De buit is nog niet bekend. Bij een inbraak in een huis in de Boomkensstraat zijn verrekijkers en een telescoop gestolen.