Maaseik - Uit een mobilhome op de Herenlaakweg in Maaseik is zaterdagnamiddag een handtas gestolen. De Duitse eigenares lag te slapen. Heel wat spullen werden verspreid teruggevonden. Getuigen zagen een motorrijder met bijzit die de handtas weggooide. De politie onderzoekt dit. In een andere caravan op de camping is ingebroken via een raam. Daar werden alle kasten doorzocht maar zou er niets zijn gestolen.