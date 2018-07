Moeilijkheden met patiënt

Maaseik - e politie is zaterdagmorgen rond 1.45 uur opgeroepen voor een 35-jarige man die voor problemen zorgde in het ziekenhuis. De spoedarts beslist uiteindelijk toch om de patiënt nog even in het ziekenhuis te houden tot afronding onderzoek. Rond 2.15 uur waren er opnieuw problemen met de man. Men liet hem naar huis gaan. De politie heeft vrijdagavond rond 23.30 uur een druggebruiker naar huis gebracht. De 24-jarige kerel was op de Berkendijk in Maaseik in de netels beland. Hij moest plassen. De jongen was te voet op weg naar huis. De politie heeft hem bij zijn ouders afgeleverd.