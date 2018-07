Maasmechelen / Maaseik / As - Vrijdagnamiddag rond 15.15 uur is een 75-jarige man uit As gewond geraakt toen hij met zijn fiets viel in de Zetellaan in Maasmechelen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een motorrijder uit Maaseik is vrijdag rond 11 uur gewond geraakt toen hij ten val kwam op de Rijksweg. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.