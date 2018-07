Overpelt - In Overpelt is in de nacht van donderdag op vrijdag bij twee bedrijven ingebroken. In de Stuifzandstraat drongen de daders binnen via een klein raam aan de voorzijde. Ze doorzochten de kantoorruimten. De buit is nog niet bekend. Bij een bedrijf in de Industrielaan is geld gestolen. Daar werd rond 5 uur ’s morgens ingebroken. De toegangsdeur werd met een koevoet geforceerd. Zowel het winkelgedeelte als de bureelruimte werden doorzocht.