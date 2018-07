Inbraak in Spar Express Boorsem

Maaseik / Maasmechelen - De Spar Express in Boorsem heeft voor de tweede keer in een jaar tijd met een zware diefstal af te rekenen. Donderdagmorgen rond 3.15 uur brak een dief de winkeldeur open van het warenhuis in de Kosterstraat. De dader stal krasloten, sigaretten en losse tabak. “De potten waren net aangevuld”, zegt de zaakvoerster. “Ik moet mijn verlies nog uitrekenen. Maar het zal ruim 2.000 euro zijn. Dat is veel geld voor een zelfstandige, zeker wanneer het de tweede keer in een jaar tijd is.” De dader is gefilmd door de bewakingscamera’s in de winkel. De politie onderzoekt de beelden.