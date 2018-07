Hechtel-Eksel - In de Groenstraat in Eksel heeft een man donderdagmorgen vuurtje gestookt. De brandweer kreeg rond 5.30 uur een brandmelding. De manschappen rukten uit voor de bluswerken. Bij aankomst bleek iemand takken op te stoken. Vuurtje stoken is door de aanhoudende droogte gevaarlijk. De brandweer heeft alles geblust en de man krijgt de rekening voor de interventie gepresenteerd.