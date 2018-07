Houthalen-Helchteren - Bij Renewi in Houthalen is donderdagmorgen een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Rond 8.30 uur kwam een arbeider klem te zitten in het beweegbaar deel van een machine. Het bevrijdingsteam van de brandweer snelde toe om de machine open te slijpen. Er werd een gat geslepen in de machine om de man te kunnen bevrijden. Het slachtoffer was nog bij bewustzijn. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Renewi op Centrum-Zuid verwerken ze afval tot nieuwe producten.