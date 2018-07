Twee bestuurders onder invloed van drugs

Bilzen - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee bestuurders beboet die onder invloed van verdovende middelen rijden. In de Tongersestraat in Bilzen had een 42-jarige cannabis en cocaïne gebruikt. Hij had ook 1 promille alcohol in het bloed. De bestuurder had geen rijbewijs bij omdat hij dit niet was gaan terughalen op het politiekantoor nadat het in mei werd ingetrokken voor sturen onder invloed van alcohol. De man had in zijn auto nog een koelbox waarin marihuana stak. In Kleine-Spouwen op de Riemsterweg werd een auto in bedenkelijke staat naar de kant gehaald. De Nederlandse bestuurder uit Sittard had drie soorten drugs in zijn lijf: naast het roken van cannabis had hij nog amfetamines genomen en cocaïne gesnoven. In zijn wagen lagen nog heel wat drugs: 8,5 gram marihuana, 6 gram zuivere heroïne, 0,5 gram cocaïne, 10 xtc-pillen en nog 4,5 gram BMK, een grondstof om drugs te maken.