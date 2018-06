Twee mannen beroven zonnestudio

Heusden-Zolder - Woensdagmiddag hebben twee ‘klanten’ van wie er eentje naar toilet moest, zonnestudio Sun Planet beroofd in Heusden. De mannen kwamen binnen in de zaak op de Guido Gezellelaan en ze vroegen de medewerkster naar het toilet. Terwijl het meisje het toilet toonde, graaide de ander het geld uit de kassa. Toen ze weg waren, merkte het meisje de diefstal op. De twee daders zijn gefilmd door de bewakingscamera’s. De politie Heusden-Zolder is bezig met het onderzoek. In het belang van dat onderzoek kan er nog geen informatie worden gegeven.