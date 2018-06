Buitenlandse klanten bestelen kapster en zaakvoerster

Maaseik - In Maaseik hebben woensdagvoormiddag twee Aziatische ‘klanten’ hun slag geslagen in twee zaken. Even over tien uur sloegen ze toe bij een kapster in Prinsenhof. De twee mannen maakten gebaren waaruit de kapster kon opmaken dat ze shampoo wilden kopen. Ze kreeg 50 euro van de ‘klanten’. Toen de kapster haar kassa opende voor het wisselgeld, kwam een van hen langs haar staan. Hij toonde een blad waarop in een vreemde taal iets stond geschreven. De vrouw stond ingesloten achter haar kassa. De andere man loopt door haar zaak. Daarna verwisselen de mannen van plaats en dan neemt die man het blad en legt dit op de openstaande kassalade. De kapster belt om hulp en op dat moment vertrekken de daders. Ze hebben geld gestolen uit haar kassa. De mannen vluchtten ine en donkerblauwe wagen. Vermoedelijk dezelfde daders slaan een kwartier later toe bij een zaak in de Waagstraat. Daar kunnen ze een gsm grissen uit de handtas van de zaakvoerster. De mannen waren zo’n 1,70 meter groot. Ze spraken geen Nederlands en ze droegen een rieten hoed met zwart lint. De politie onderzoekt de zaak.