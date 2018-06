Controles vrachtwagens

Bilzen - In Schoonbeek in de Appelveldstraat heeft de politie dinsdagvoormiddag controles gehouden na klachten over zwaar verkeer. De politie stelde vast dat de vijf gecontroleerde vrachtwagens er allemaal mochten rijden. In Munsterbilzen in de Zutendaalweg werden dinsdagnamiddag vrachtwagens gecontroleerd. Daar waren drie opleggers in overtreding. Twee van de drie overtreders was buitenlander. Ze moesten allen een boete van 174 euro betalen. De vrachtwagens werden volledig gescreend. Er waren nog boetes van 174 euro voor gebrekkige ladingzekering, 7 boetes voor rijden zonder veiligheidsgordel, 2 pv’s voor verlopen keuring, 1 pv voor kale banden en nog 14 waarschuwingen omdat de foto op het rijbewijs niet meer gelijkend was. Een lichte vrachtauto werd getakeld omdat de bestuurders zonder gordel reed, zonder keuring en zonder verzekering.