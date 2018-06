Neerpelt - In Grote Heide in de Tisselrietweg is woensdagmorgen rond 3.30 uur ingebroken in een huis. Het alarm trad in werking toen de achterdeur werd geforceerd. Er waren ook gaatjes geboord in twee raamkozijnen. Via een keukenraam zouden de dieven binnen zijn gegaan. Er zou niets zijn gestolen. De bewoners werden wakker en de politie ging nog op zoek naar de daders maar kon die niet meer aantreffen in de buurt.