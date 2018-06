Houthalen-Helchteren - In twee huizen in Houthalen is woensdagmorgen ingebroken. De dieven sloegen toe op adressen in Maasveld en in de Keverstraat. Ze stalen cash geld en bankkaarten. In de Binnenvaartstraat in Houthalen werd ingebroken in een caravan. Daar is geld gestolen.