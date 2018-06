Half miljoen voor 15 ANPR-camera’s tegen criminelen

Beringen / Ham / Tessenderlo - Met 15 nieuwe camera’s voor de automatische herkenning van nummerplaten gaat de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo de strijd aan tegen criminelen. Het korps investeert 500.000 euro. Via de zogenaamde ANPR-camera’s kunnen verdachte auto’s en vluchtende daders worden opgemerkt. De vijftien plaatsen waar de camera’s komen houdt de politie nog geheim. In de gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo is het aantal woninginbraken vorig jaar met zo’n 30 procent gedaald. De politie wijst dit toe aan de extra patrouilles op tijdstippen waarop inbrekers actief zijn. De politie verrichtte ook veel onderzoek naar verdachten. De politie benadrukt ook het belang van de tips van inwoners. Zo hebben 3 van de 18 buurtinformatienetwerken (BIN) en whatsapp-groepen in buurten bijgedragen tot het vatten van daders.