Een op drie te snel door bebouwde kom

Heusden-Zolder - De politie van Heusden-Zolder heeft maandag tussen 14 en 22 uur snelheidscontroles gehouden in de bebouwde kom. De politie stelde zich op zes verschillende plaatsen op. Van de 1.567 voertuigen die werden gecontroleerd, reden er 453 te snel. Dat is net geen 29 procent. De politie flitste ook vijf echte snelheidsduivels. Drie bestuurders reden dubbel zo snel als toegelaten, meer dan 100 km/u. Twee automobilisten haalden snelheden van rond de 90 km/u. De politie heeft ook drie bestuurders geverbaliseerd omdat die zo hard remden voor het flitstoestel dat ze anderen nodeloos in gevaar brachten. Twee bestuurders hadden een gsm in de hand tijdens het rijden. Een fietser kreeg een boete omdat die zich liet voorttrekken door een bromfiets.