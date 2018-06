Genkenaar in cel voor drugs

Genk / Zutendaal - Een 26-jarige Genkenaar zit in de gevangenis voor drugsbezit. Zaterdagavond vluchtte hij voor een politiecontrole in de Bevertseweg in Zutendaal. De politiewagen zette de achtervolging in. De vluchtende bestuurder stopte in de Boeneveldstraat. De passagier ging lopen. De bestuurder kon worden ingerekend. In de auto lag een grote hoeveelheid drugs. De agenten troffen er ook een wapen in aan. Daarna werd overgegaan tot een huiszoeking bij de Genkenaar in zijn huis in de Ceintuurlaan. Daar lagen nog meer drugs. De onderzoeksrechter liet de man aanhouden.