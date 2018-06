Beringen - Een 56-jarige fietsster uit Beringen is dinsdagmorgen rond 10 uur gewond geraakt toen ze tegen een auto belandde die wat op het fietspad stond in de Koolmijnlaan in Beringen. Een oudere man is dinsdagnamiddag rond 14.45 uur naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn fiets viel op de Paalsesteenweg. Hij was uitgeweken op de weg en daar werd hij geraakt door de spiegel van een bestelwagen. Voor een medische controle is een ambulance opgeroepen.