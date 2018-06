Sint-Truiden - Uit een vrachtwagen op Schurhoven is dinsdagmorgen diesel gestolen. In een huis in de Borloweg is dinsdagmorgen een inbraak vastgesteld. Er werden juwelen gestolen. Op de Borgwormsesteenweg bleef het bij een inbraakpoging. Ook in Aalst-Dorp raakten de inbrekers niet binnen in een huis.