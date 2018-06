Genk - Aan een huis in de Stationsstraat in Genk is dinsdag een bromfiets gestolen. Dieven hebben geld kunnen stelen in een hotel op de Europalaan in Genk. De diefstal werd dinsdag vastgesteld. Bij een inbraak in een handelszaak in Genk zijn een laptop en cash gestolen. De diefstal werd dinsdagmorgen gepleegd.