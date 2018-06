Maaseik / As - n Neeroeteren in de Dennenstraat heeft een 42-jarige man uit As maandagmiddag brandwonden opgelopen door een brand in de laadruimte van zijn lichte vrachwagen. Rond 14 uur merkte de bestuurder J.E. uit As dat er rook uit zijn Opel Movano kwam. De man zette zijn vrachtwagen langs de weg en opende de deuren van de laadruimte. Op dat moment onstond er een steekvlam. De man liep hierbij lichte brandwonden op. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.