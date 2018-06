Riemst / Bilzen / Hoeselt - De politie heeft zaterdag controles gehouden op de Maastrichtersteenweg in Riemst, Tongersesteenweg in Hoeselt en de Taunusweg in Bilzen. Elf bestuurder kegen een boete: rijden zonder gordel (3), gsm aan stuur (3), zonder inschrijving (2), flitsen met lichten, verschillende nummerplaten en ontbreken van nummerplaat. Twee bestuurders reden onder invloed van drugs en moesten hun rijbewijs meteen inleveren. Een bestuurder had te veel gedronken en speelde zijn rijbewijs ook kwijt. Verder waren er nog pv’s voor verlopen keuring en geen geldige verzekering. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er ook al controles in de politiezone. Toen moesten 74 bestuurders blazen. Drie van hen hadden te veel gedronken. Een van hen was erg dronken en moest ter ontnuchtering de politiecel in. Een van de bestuurders reed onder invloed van drugs. De overige pv’s gingen over rijden zonder verzekering, zonder rijbewijs en zonder inschrijving.