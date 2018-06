Lanaken / Maasmechelen - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag controles gehouden op drie plaatsen in Lanaken en Maasmechelen. De politie controleerde 327 wagens. In één wagen werden hasj en cocaïne gevonden. Twee bestuurders reden onder invloed: een automobilist had een glas te veel op en de ander drugs. De Vlaamse belastingdienst nam ook deel aan de actie. Van de 167 wagens die werden gescand waren er 3 die nog onbetaalde boetes of belastingen hadden. Er werd voor 1.377 euro geïnd.