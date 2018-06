Dilsen-Stokkem - De politie heeft zondag een 17-jarige ingerekend na een korte achtervolging. De jongen werd ervan verdacht stenen op een erf te hebben gegooid in de Borreshoef in Dilsen. De bewoner belde zondagavond rond 20.30 uur de politie. Er hingen een tiental jongeren rond in de straat en er was met stenen gegooid. Toen de politieploeg toekwam, vloog de groep uit elkaar. Een verdacht werd gevat. De politie heeft zijn ouders aangesproken en er is een GAS-boete opgesteld.