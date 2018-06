Bilzen - Voor de tweede keer in twee maanden is een cocaïnegebruiker met zijn auto betrapt. Vrijdag was dat in de Winterbergstraat in Bilzen. De 43-jarige man wilde nog snel zijn gordel inklikken toen de politie achter hem reed. De agenten haalden hem naar de kant. De man had cocaïne gebruikt en zijn versleten rijbewijs was nog altijd niet vernieuwd. Op de Maastrichterstraat werd een bestuurder betrapt die onder invloed van amfetamines en cocaïne reed. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken.