Maaseik / As - De politie heeft zaterdagmiddag in de Misweg een 27-jarige man gecontroleerd. Die verstopte zich toen de politie passeerde. Dat was toch verdacht. De man werd meegenomen naar het commissariaat. Daar bleek dat hij drugs op zak had. In Bleumerhoven is zaterdag rond middernacht een auto gecontroleerd die op het terrein van Dragetra stond. De 19-jarige inzittende uit As had cannabis bij. Een pv is opgesteld.