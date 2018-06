Lommel / Hasselt / Borgloon - Motorrijder Ronny L. uit Lommel is zondagmiddag rond 13.45 uur gewond geraakt bij een ongeval. Op de Kempische Steenweg in Hasselt kwam hij in aanrijding met een auto. Bij een aanrijding in de Diesterstraat in Hasselt is vrijdagavond de 57-jarige voetganger Ronald B. uit Borgloon gewond geraakt.