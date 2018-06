Nachtelijke snelheidscontroles: snelheidsduivels geflitst

Beringen / Tessenderlo / Ham - Tijdens de zomermaanden bindt de politie Beringen/Ham/Tessenderlo de strijd aan met snelheidsduivels. Er zijn dan ook nachtelijke snelheidscontroles. In de nacht van donderdag op vrijdag was dat het geval. Op de Sparrenweg in Tessenderlo zijn toen 10 bestuurders geflitst die meer dan 100 km/u reden waar maximaal 70 km/u mag. Enkelen haalden snelheden van 129 en 135 km/u. In totaal zijn 86 overtreders geflitst in de Sparrenweg. Ook in Ham werden hoge snelheden gehaald op de Heppensesteenweg (70 km/u). Daar zijn 45 van de 266 gecontroleerden beboet. Drie reden er sneller dan 100 km/u. Op de Diestersteenweg in Beringen werden donderdagnacht snelheden gehaald van 127 en 130 km/u. Die bestuurders mogen zich aan een rijverbod verwachten. Daarnaast waren er nog boetes voor 43 snelheidsovertreders. 186 wagens werden er gecontroleerd. Tenslotte werd nog een snelheidsduivel geflitst aan 158 km/u op de Koolmijnlaan in Beringen. Die reed meer dubbel zo snel dan de toegelaten 70 km/u. Drie andere bestuurders haalden snelheden van 100 tot 113 km/u. In totaal werden er 37 overtreders geflitst op een totaal van 151 gecontroleerden.