Nederlander vlucht voor controle en rijdt kanaal in

Neerpelt - Een jonge Nederlander is vrijdagnacht om 4 uur met zijn wagen in het kanaal beland ter hoogte van de Toekomstlaan in Neerpelt. Hij wou ontsnappen aan een politiecontrole in het centrum. De politie reed de vluchtende bestuurder na. Omdat hij de regio niet kende is hij aan het einde van de straat die wat omhoog gaat, niet afgeslagen maar rechtdoor in het kanaal gereden. Hij heeft zich via zijn dakvenster in veiligheid kunnen brengen, maar de brandweer heeft wel met duikers zijn wagen, een VW GT, uit het kanaal moeten halen. De jongeman was alleszins ontnuchterd. De politie geeft het resultaat van de alcoholtest niet vrij.