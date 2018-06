Man zwaargewond door gasexplosie in Eksel, zoontje ongedeerd

Hechtel-Eksel - Zaterdagmorgen is een dertiger zwaar verbrand door een gasontploffing in zijn huis op het Astridplein in Eksel. Rond 9.45 uur wilde de bewoner het gasfornuis aansteken. Doordat er een lek was aan de aansluiting van de gasfles was er binnen een ophoping van gas en dat zorgde voor een explosie bij het ontsteken van het gas. De man is zwaar verbrand in het gezicht.

De explosie was zo hevig dat er een schokgolf door het huis ging. De deur van de slaapkamer stond op een kier en die werd open geblazen waarna ook het raam van de slaapkamer uit het huis werd geblazen. Het zoontje lag op dat moment nog in bed en bleef ongedeerd. De bewoners hebben al bij al nog veel geluk gehad. De brandweer merkt wel op dat het verboden is om een gasfles in huis te plaatsen naast het fornuis. Had de gasfles buiten gestaan, had dit drama vermeden geweest. De man is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis van Overpelt.