Lanaken - Uit een garagebox van een appartement op het Molenweideplein in Lanaken is een elektrische fiets gestolen. De daders probeerden ook nog andere garageboxen te openen. Dat lukte niet. Via een slaapkamerraam zijn dieven binnengedrongen in een huis in de Zonnelaan. Het hele huis werd doorzocht. De wanorde was groot maar er zou niets zijn gestolen.