Genk - De politie heeft tien sluikstorters kunnen identificeren. Ze dumpten hun zakken huishoudelijk afval in Langerlo in de Keinkesstraat. In de week van 14 tot 22 mei werden daar heel wat zakken afval gevonden. Via camerabewaking kon politie CARMA de identiteit van de daders achterhalen. Ze krijgen allemaal een GAS-boete, een gemeentelijke administratieve sanctie.