Tongeren / Bilzen - De politie van Tongeren heeft donderdag even voor het middaguur drie Franse minderjarigen kunnen arresteren. Een alerte burger verwittigde de politie omdat er een verdacht voertuig in zijn straat stond. Het ging om een wagen met Franse nummerplaten. De wagen bleek inderdaad verdacht. Er lag inbrekersmateriaal in de auto. In de buurt was er ook een inbraakpoging. De jongeren worden ook verdacht van inbraken in Bilzen. Het onderzoek is overgedragen aan het korps van Bilzen.