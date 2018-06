Vier inbraken in Terkoest

Alken - In Terkoest zijn donderdagmorgen een inbrekers op ronde geweest. Ze sloegen toe in de Koningsveldstraat. Daar werd een deur opengebroken. De buit bestond uit geld. In de Acialaan is een raam van een huis geforceerd om binnen te geraken. De buit is niet bekend. In dezelfde buurt, in de Klein Koosterstraat is geld gestolen. Een deur werd opengebroken. Op dezelfde manier probeerden de daders binnen te geraken in een huis in de Ruiterstraat. Dat lukte daar niet. De eerste melding van een inbraak kwam om 2 uur ’s morgens. De overige bewoners stelden de inbraak pas ’s morgens bij het ontwaken vast