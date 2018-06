Bilzen / Hoeselt - Een 78-jarige vrouw uit Bilzen is woensdagmorgen even over negen gewond geraakt bij een aanrijding. De voetgangster werd geraakt door een fietser. De vrouw is met verwondingen aan de knie overgebracht naar het ziekenhuis. In Eigenbilzen in de Hoefaertweg is een 70-jarige fietser uit Hoeselt gewond geraakt bij een ongeval. Rond 16.15 uur kwam hij er gisteren in aanrijding een auto.