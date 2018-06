Maasmechelen - In de Vrije Basisschool Mozaïek in de Parklaan is woensdagmorgen ingebroken. De daders forceerden een raam en ze trapten twee deuren in. Alle lades werden geopend. De inbrekers konden enkel wat kleingeld vinden. In een werfkeet op Vrijhei is ingebroken. Er werd werkmateriaal gestolen.