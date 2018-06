Dilsen-Stokkem - In Dilsen in de Schoolstraat is woensdagmiddag een Nederlander gaan aanbellen met de vraag naar geld voor mensen met het syndroom van Down. Wanneer meevoelende en gulle schenkers een bijdrage overhandigen, steekt de man het geld gewoon in zijn eigen portefeuille en vertrekt. De politie vermoedt dat het om een bedelaar gaat. De man is zo’n 60 jaar oud, draagt een bril en heeft grijs haar. De Nederlander gaat op rond met een zwarte schoudertas.