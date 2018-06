Sint-Truiden / Herk-de-Stad - De 33-jarige M.R. uit Herk-de-Stad is maandag gewond geraakt bij een aanrijding tussen een tractor en een auto. Het ongeval gebeurde op de Zepperenweg in Sint-Truiden. Een fietser is maandagavond rond 17.30 uur tegen het portier van een auto gereden in de Schepen Dejonghstraat. De 40-jarige L.L. uit Sint-Truiden raakte daarbij gewond.