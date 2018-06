Kettingbotsing in Rekem zorgt voor file

Lanaken - Even voor vijf uur gisterennamiddag vond in Rekem een kettingbotsing plaats waarbij vier personenwagens werden betrokken. Het ongeval vond plaats op de Rijksweg, op de ritsstrook vlakbij de rotonde N78 - Daalbroekstraat/Groenstraat. Gezien het spitsuur ontstond vanuit de richting Maasmechelen meteen een file. Op de ritsstrook net voor de kruising van de Rijksweg en de Daalbroekstraat/Groenstraat in Rekem gebeurde gisterennamiddag even voor 17 uur een kettingbotsing. Om een onbekende reden ging een bestuurder van een Jeep SUV in de remmen en kon door de bestuurder van een Proximus-bestelwagen niet meer worden ontweken. Ook de twee volgende personenwagens reden in op hun voorliggers, waardoor er vier wagens betrokken waren bij de kettingbotsing. Vooral de twee laatste voertuigen liepen behoorlijk wat averij op. Gelukkig bleef alles beperkt tot blikschade. De politie kwam vrij snel ter plaatse en deed onmiddellijk de nodige vaststellingen. Omdat het ongeval gebeurde net bij een drukke rotonde, midden in het spitsuur, ontstond er vrijwel meteen een file vanuit de richting Maasmechelen.