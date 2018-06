Hasselt - Inbrekers hebben een raam opengebroken van een huis op de Prins-Bisschopssingel in Hasselt. Op het eerste gezicht is niets verdwenen. In de Salvatorstraat zijn dieven er niet in geslaagd om binnen te dringen in een gebouw. Op een werf in de Spalbeekstraat hebben dieven werkmateriaal gestolen. De diefstal werd maandag vastgesteld.