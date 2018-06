Controles horeca

Sint-Truiden - In Sint-Truiden is zaterdagavond een grote inspectieronde gehouden in horecazaken. Niet alleen de politie ook inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid en de sociale en economische inspectie gingen mee op pad. In de horecazaken trokken de controleurs na of de brandveiligheid, hygiëne, vergunningen, personeel en rookverbod aan alle regels voldoen. Tijdens de controles zijn diverse pv’s opgesteld. Twee uitbaters overtraden het rookverbod, ook twee rokers zijn geverbaliseerd. De economische inspectie stelde twee pv’s op. Twee zaken hadden geen verzekering objectieve aansprakelijkheid en er was een pv voor zwartwerk. Brandweermannen stelden vast dat er in een zaak geen brandblussers hingen. Twee aanwezigen met cannabis zijn ook nog geverbaliseerd.