Bewoner springt 's nachts uit raam voor jacht op verdachte

Heusden-Zolder - Een bewoner van de Stationsstraat in Zolder is maandag rond 4.15 uur in de vroege ochtend uit zijn raam gesprongen omdat er een verdachte op zijn koer liep. De man hoorde iets en zag door het half geopende rolluik iemand lopen achter zijn huis. Op de koer stond zijn bromfiets. Het is onderduidelijk of de verdachte die wilde stelen of wilde inbreken? De bewoner bedacht zich niet en sprong uit het raam om achter de man aan te gaan. Hij speelde de verachte kwijt in de buurt van het station.