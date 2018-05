Heusden-Zolder - De verkeersdienst heeft snelheidscontroles gehouden in tien straten waar bewoners klachten hadden over snel verkeer. Van de 1.583 gecontroleerden reden er 289 te snel. De overtredingen werden vastgesteld in Sluisbamd (47), Stationsstraat (40), M. Scheperslaan (30), Jeugdlaan (27), Koolmijnlaan (25), Meylandtlaan (24), Terrillaan (15), Boekterheide (14) en Sint-Maartenlaan (10). De politie stipt nog aan dat er ondanks de grote borden die de snelheid van de bestuurders aangeven er toch nog 54 bestuurders konden worden geflitst in de Zandstraat.