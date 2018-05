Ongevallen

Dilsen-Stokkem - Twee fietsers zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een valpartij op de Nieuwe Weerd in Dilsen. De 75-jarige R.H. en de 76-jarige P.M. uit Dilsen-Stokkem zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De 79-jarige C.M. uit Lanaken is maandag rond 16 uur gewond geraakt toen ze met de fiets viel in Mulheim in Dilsen. Een 63-jarige Maaseikenaar is maandagavond rond 23.15 uur gewond geraakt toen hij viel in de Groenstraat in Dilsen. De man kwam met zijn scootmobiel terug van een uitstapje op café in Maasmechelen. Een paar meter voor de waterski wou hij een plasje maken tegen een boom. Daar viel hij. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een glaasje te veel op.