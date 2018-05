Maasmechelen - In een huis in de Heirstraat in Maasmechelen is zaterdag ingebroken. De daders zijn weg met juwelen en geld. Zondag was er een inbraak in een huis in de Ridderstraat. Daar zijn juwelen verdwenen. Op Pinkstermaandag is een Mercedes Vito gestolen in de Nijverheidslaan in Maasmechelen. In een geparkeerde wagen in de Koning Albertlaan is maandag ingebroken. De daders zijn weg met de airbag, de radio en een navigatietoestel.