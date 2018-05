Hasselt - Zowel op de Zuivelmarkt als op de Vismarkt hebben dieven proberen inbreken in een handelspand. Dat lukte niet. Ook aan de Molenpoort raakten inbrekers niet binnen. In een leegstaand huis in de Weggevoerdenstraat hebben dieven vorig weekend werkmateriaal gestolen. Bij de buren wed ingebroken in een garagebox. Daar zou niets zijn gestolen.